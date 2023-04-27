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Четверг, 27 апреля, 2023

В Ростовской области из реки выловили «говорящий труп»

Спасатели выловили из воды в городе Белая Калитва Ростовской области «оживший труп», сообщил телеграм-канал Baza.

Прохожие на берегу нашли безжизненное тело и вызвали службы спасения.

«Он вдруг заговорил и попросил его не трогать», – говорится в публикации.

В итоге мужчину обвязали веревками и подняли на берег, после чего передали медикам. Он заявил, что решил «отдохнуть в воде». Судя по всему, местный житель находился в состоянии наркотического опьянения и упал в реку.

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