В Ростовской области из реки выловили «говорящий труп»

Спасатели выловили из воды в городе Белая Калитва Ростовской области «оживший труп», сообщил телеграм-канал Baza.

Прохожие на берегу нашли безжизненное тело и вызвали службы спасения.

«Он вдруг заговорил и попросил его не трогать», – говорится в публикации.

В итоге мужчину обвязали веревками и подняли на берег, после чего передали медикам. Он заявил, что решил «отдохнуть в воде». Судя по всему, местный житель находился в состоянии наркотического опьянения и упал в реку.