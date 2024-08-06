В России значительно увеличилось число граждан с тревожностью

В последнее время количество россиян, испытывающих тревогу на приемах у врачей, значительно увеличилось, сообщает информационный портал «Газета.Ru», ссылаясь на терапевта из Медцентра доктора Александровского, Арутюна Варданяна, который рассказал о неспокойном состоянии жителей страны.

Врач считает, что причиной роста таких пациентов является пандемия COVID-19, которая вызывает беспокойство за здоровье. Еще одной причиной является доступность информации о различных заболеваниях, которая не всегда является достоверной. Беспокойство и страх вызывают и самостоятельные поиски диагноза в интернете. Многие пациенты также испытывают страх перед определенными медицинскими процедурами, такими как гастро- или колоноскопия.

Несмотря на то, что в современной медицине такие процедуры проводятся под наркозом, некоторые люди боятся соглашаться на него из-за возможных побочных эффектов. Доктор Варданян отмечает, что необходимо преодолевать свой страх и не игнорировать проблемы со здоровьем, чтобы получать необходимое лечение.

«Для начала важно выслушать пациента. Если он что-то прочитал в интернете и хочет это обсудить, не стоит отмахиваться со словами «кто тут из нас врач». Таким образом доктор, во-первых, принижает интеллектуальные способности пациента, а во-вторых, игнорирует тревогу, отказываясь с ней работать. Важно проговорить, что испытывать тревогу — это нормально, а вовсе не стыдно», — сказал врач.

В конечном итоге, страх перед медицинскими процедурами может стать препятствием для своевременного обращения к врачам и получения необходимой медицинской помощи.