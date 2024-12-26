В России увеличили штрафы за нарушение ПДД

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Документ был опубликован 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

За самое распространенное нарушение — превышение скорости на 20–40 км/ч — штраф увеличен с 500 рублей до 750 рублей. Также возрос максимальный штраф за превышение скорости более чем на 80 км/ч — теперь он составляет 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. рублей.

При повторном превышении скорости на 41-60 км/ч штраф составит 3-3,75 тыс. рублей вместо 2-2,5 тыс. рублей. В случае повторного превышения скорости на более чем 60 км/ч водителю, как и ранее, грозит лишение водительских прав на 1 год. Если нарушение зафиксировано автоматическими камерами, вместо лишения прав предусмотрен штраф, который увеличен с 5 тыс. рублей до 7,5 тыс. рублей.

Кроме того, закон вводит наказание за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.