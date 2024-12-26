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Фото: t.me/gibdd062
Криминал и происшествия

В России увеличили штрафы за нарушение ПДД

Алексей Самохин

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Документ был опубликован 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

За самое распространенное нарушение — превышение скорости на 20–40 км/ч — штраф увеличен с 500 рублей до 750 рублей. Также возрос максимальный штраф за превышение скорости более чем на 80 км/ч — теперь он составляет 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. рублей.

При повторном превышении скорости на 41-60 км/ч штраф составит 3-3,75 тыс. рублей вместо 2-2,5 тыс. рублей. В случае повторного превышения скорости на более чем 60 км/ч водителю, как и ранее, грозит лишение водительских прав на 1 год. Если нарушение зафиксировано автоматическими камерами, вместо лишения прав предусмотрен штраф, который увеличен с 5 тыс. рублей до 7,5 тыс. рублей.

Кроме того, закон вводит наказание за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

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