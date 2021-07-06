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Россияне стали чаще получать платежки с долгами, которые были погашены или не существовали вовсе. Такие случаи зафиксированы в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. Иногда счет выставляется за прошлые годы и на значительные суммы. Тенденция стала заметна во II квартале 2021 года, сообщил «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

В Москве проблема возникла именно в 2021-м, отметила гендиректор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева. Это могло произойти из-за того, что в прошлом пандемийном году ухудшилась платежная дисциплина и теперь УК и расчетные центры пытаются любыми способами восполнить выпавшие доходы, в том числе поднимая старые долги, иногда даже за 2010-е годы, сказала она.

Скорее всего, причина выставления управляющими организациями платежных документов с долгами за прошлые периоды — это необходимость получить средства для погашения своих долгов перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), — полагает член экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Для принудительного взыскания долгов, в том числе за ЖКУ, есть пределы, они ограничены сроками исковой давности в три года, сказала Сусана Киракосян. Но даже после этого УК имеют право выставлять долговые квитанции. Оспорить их гражданин может только в суде — лишь при наличии соответствующего ходатайства последний откажет во взыскании давнего долга, добавила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Подвели под счет: в России участилась рассылка платежек с мнимыми долгами