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Четверг, 19 августа, 2021
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В России спрогнозировали масштабную волну гриппа

7info7
В России спрогнозировали масштабную волну гриппа
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Волна гриппа в этом году превысит по масштабам прошлогоднюю. К таким выводам пришёл иммунолог Николай Крючков.

Сдержать заболеваемость в прошлом году позволили серьёзные ограничительные меры и масочный режим. В этом году их ослабление, возможно, приведёт к росту заболеваемости.

Несмотря на то что случаев заболеваний гриппом и ОРВИ может быть больше, чем в прошлом году, по масштабам волна заболеваемости 2021 года не сравнится с прошлыми сезонами.

В эфире радио Sputnik иммунолог посоветовал россиянам сделать прививку против гриппа, чтобы разгрузить иммунитет.

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