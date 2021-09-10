В России резко сократился объем предложения арендного жилья

С начала лета количество арендных квартир в крупных городах РФ заметно снизилось, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости. Так, в Тюмени по сравнению с началом лета количество сдаваемых квартир рекордно снизилось — на 72%, в Омске — на 57%, в Воронеже — на 36%, в Новосибирске — на 34%, в Красноярске — на 28%, в Перми — на 6%, в Москве — на 18%, в Санкт-Петербурге — на 13%, рассказала руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По данным «Авито Недвижимости», с начала лета число свободных съемных квартир в Москве снизилось на 13%, в Екатеринбурге — на 23%, в Казани — на 16%, в Красноярске— на 13%, в Новосибирске — на 16%. Ликвидные объекты сдаются в течение нескольких дней или даже часов, уточнил он.

Спрос сейчас не только выше прошлогоднего, но и превосходит показатели доковидного 2019 года. По сравнению с августом 2020-го интерес к съемному жилью увеличился на 25%, а в сравнении с августом 2019-го — на 40%, сказал управляющий партнер«ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

— Если до пандемии пиковый спрос на аренду жилья приходился на август-сентябрь, то теперь он стабильно высокий в течение всего года. По сравнению с 2020-м, в этом году спрос выше в среднем на 25-30%, — сказала Ольга Павлинова.

Спрос подогревают граждане, которые продали свою квартиру и купили первичное жилье. Пока новые дома не достроили, они живут в арендованных квартирах, пояснила она.

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