В России разработали решение для возвращения военных СВО к мирной жизни

В пяти регионах подготовили дорожную карту, которая позволит «максимально быстро и безболезненно» вернуть к мирной жизни бойцов, проходивших службу в рамках специальной военной операции сообщили «Известиям» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Для сокращения времени получения военными льгот и выплат хотят вести закрытую систему документооборота. Авторы инициативы убеждены, что это ускорит обмен данными между воинскими частями, министерствами и ведомствами. За каждым бывшим участником СВО предлагают закрепить личного куратора. А лля оценки потребностей ветеранов боевых действий и их семей предлагается ввести социальный паспорт, который поможет эффективно определять индивидуальные нужды.

Сейчас по словам гендиректора АСИ Ольги Линник, в зоне спецоперации находятся три вида бойцов — кадровые военные, добровольцы, мобилизованные. Возвращаются они либо после ранения, либо после завершения срока действия их контракта. Среди них есть те, кто после лечения будет в хорошей физической форме, и это позволит им снова вернуться в зону СВО и продолжить служить. Но есть и те, кто получил тяжелое ранение и статус инвалида. Для вернувшихся хотят разработать программу трудовой адаптации.

– Для таких сложных ситуаций, как возвращение к мирной жизни после участия в военных действиях, решение должно быть комплексным, и оно заключается в переформатировании и «сшивании» уже существующих механизмов, а также доработке практик, –пояснила Ольга Линник.

Многие составляющие решения уже применяются в регионах, но требуется их объединить, добавила она.