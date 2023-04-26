В России создали новый 11-дюймовый планшет MIG LT11, предназначенный для корпоративных пользователей, сообщили «Известиям» в компании Mobile Inform Group. Устройство работает на базе операционной системы Astra Linux Special Edition, она применяется в различных государственных компаниях и обладает встроенными сертифицированными решениями для защиты информации.

«Мы рассчитываем, что продукт будет востребован в государственном, финансовом секторах, ритейле, а также подойдет для универсального применения офисными сотрудниками из всех отраслей экономики», — подчеркнула коммерческий директор Mobile Inform Group Анна Манцветова.

Создатели рассказали, что ключевая особенность устройства заключается в том, что девайс напрямую взаимодействует с отечественной ОС без надстроек Google. Это дополнительно повышает безопасность, поскольку никто кроме создателей не сможет вносить изменения в код системы, в отличие от Android.

Девайс получил процессор с ARM-архитектурой (такие чипы используются в мобильных устройствах) с тактовой частотой 1,8 ГГц, обладает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются стандарты сотовой связи 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi пятого поколения, из интерфейсов — HDMI, USB-A и USB-C. Кроме того, его снабдили 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Гаджет работает с GPS, ГЛОНАСС и BeiDoi (китайская спутниковая навигационная система, представлена в 2000 году. — Ред.).

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Мал и дорог: в России разработали новый планшет на Astra Linux