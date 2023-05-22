Понедельник, 22 мая, 2023
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В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

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Image by Freepik

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Соответствующее предложение предприниматели направили главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Как передают «Известия», авторы инициативы связывают потребность в шестидневной рабочей неделе с возросшей нагрузкой на экономику из-за ограничительных мер.

– Экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесённый удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется, – говорится в письме.

Бизнесмены из Ассоциации уверены, что шестидневная рабочая неделя не только сделает экономику прочнее, но и повысит суверенитет.

Около года назад на слуху было совсем другое предложение: в России обсуждали введение четырёхдневной рабочей недели.

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