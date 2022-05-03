В Госдуме заявили о возможном введении четырёхдневной рабочей недели в ближайшем будущем

Переход к четырёхдневной рабочей неделе – вопрос недалёкого будущего, заявил РИА Новости председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в Госдуме РФ, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

- Реклама -

По его словам, в России отдельные предприятия уже работают в таком формате. Им удалось перейти на «четырёхдневку» благодаря неполной и дистанционной занятости. Кроме того, в пандемию это позволило сохранить кадры.

Нилов считает: нельзя «законодательно насильственно внедрять» четырёхдневную неделю в России. Переход к ней должен быть постепенным. Кроме того, для некоторых направлений бизнеса такой формат работы вряд ли подойдёт – скорее всего, он будет связан со значительными финансовыми по потерями.

– Моё мнение — рынок сам придёт к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят, – делится своими размышлениями депутат.

Ярослав Нилов убеждён, что внедрение «четырёхдневки» позволит освободить время работников на инвестиции «в себя и свой интеллект», и нормальный баланс между отдыхом и трудом благотворно повлияет на население.