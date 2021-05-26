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Среда, 26 мая, 2021
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В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

7info
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В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне. Об этом «Известиям» рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. По его словам, эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО), которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям.

Виталий Королев добавил, что меру планируют вводить постепенно, и в нескольких регионах компании уже изъявили желание поучаствовать в пилотах. Их реализация запланирована на 1 июля 2022 года.

Сегодня тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают органы регулирования в субъектах. Они основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать. В такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков. Эталонный подход заключается в определении среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. То есть сегодня тариф может быть, например, на 20% выше среднего по рынку, если компания, допустим, вложила крупную сумму в модернизацию оборудования. В случае с эталонным подходом завысить расценки в такой ситуации не получится.

Мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся бизнесом как причина для увеличения тарифов, пояснил представитель ФАС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

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