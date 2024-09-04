В России предложили отменить домашние задания школьникам в первые дни учёбы

Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, предложил министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову рассмотреть возможность отмены домашних заданий и переноса сложных предметов в первые учебные дни сентября. Об этом пишет RT.

По словам Ветрова, начало учебного года — это всегда стресс для школьников. Резкое изменение графика и режима дня, рациона, физической активности может вызвать у детей признаки депрессии, снижение успеваемости, отторжение к школе.

Он считает, что это связано с отсутствием «мостика» между периодом летних каникул и учебным годом, который мог бы снизить негативные эмоции у ребёнка.

Ветров предлагает отменить домашние задания и перенести сложные предметы для снижения стресса среди школьников. Эту практику можно было бы распространить на учеников начальной и средней школы, которым не предстоят экзамены и поступление в конце года.