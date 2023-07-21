В России предложили новый способ борьбы со школьными прогулами

Депутат госдумы Виталий Милонов предложил несколько методов, которые помогут бороться с прогулами школы.

Одним из методов, которые, по словам депутата, могут помочь, — это подписание родителями соответствующих документов: «Нужно, чтобы родители подписывали соответствующее обязательство, чтобы они чувствовали свою ответственность за то, чтобы ребенок был в школе. Каждый прогул должен рассматриваться как ЧП. Надо вызывать родителей в школу, более жестко контролировать и исключить ситуации, когда ребенок неделю не ходит в школу, родители об этом не знают, а школа — не реагирует», — передает слова Милонова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом, считает депутат, школа и семья должны составить систему взаимопомощи и быть партнерами, в том числе родителям, которые по определенным причинам не справляются с воспитанием детей: «Школа — не цензор, а партнер родителей в воспитании. Не надо спихивать с себя обязанность по участию в воспитании ребенка».