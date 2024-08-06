Вторник, 6 августа, 2024

В России подорожали продукты для борща

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от jcomp на Freepik

С начала 2024 года стоимость так называемого «борщового набора» в России возросла на 42,2%. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на экономиста и основателя облачного сервиса «Ценозавр» Константина Калугина.

Этот набор включает в себя основные овощи, используемые для приготовления борща, такие как картофель, капуста, морковь, лук и свекла. По словам Калугина, с помощью мониторинга цен на эти продукты можно оценить доступность овощей для различных слоев населения. Он уточняет, что в среднем стоимость овощей из «борщового набора» увеличилась на 42,4% с начала года.

В частности, картофель подорожал на 68,7%, морковь — на 55,1%, свекла — на 47,5%, а капуста — на 37,8%. В то же время, цена на репчатый лук осталась относительно стабильной, увеличившись всего на 3,1%.На данный момент килограмм картофеля стоит 82,2 рубля, морковь — 76,9 рубля, свекла — 59,5 рубля, капуста — 51,8 рубля, а лук — 101,1 рубля.

Калугин объясняет, что на рост цен влияет несколько факторов, таких как удорожание производственных процессов и логистики, увеличение зарплат работников, а также природные катаклизмы, включая весенние заморозки и летнюю жару и засуху.

С начала августа по сентябрь ожидается увеличение предложения картофеля, моркови, свеклы, капусты и лука, что может привести к снижению цен примерно на 15%. Начиная с середины июля, уже наблюдаются некоторые признаки снижения цен на эти продукты, однако в дальнейшем, по мнению эксперта, тенденция к росту может продолжиться.

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