В России наступил аномально опасный сезон для смартфонов

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Число поломок смартфонов этим летом увеличится, заявил в интервью радио Sputnik IT-эксперт, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Уже сейчас россияне стали чаще обращаться в сервисы для ремонта, в дальнейшем ситуация ухудшится, отметил эксперт.

Во время пандемии, работая на удалёнке, люди стали активнее использовать гаджеты, часто в неблагоприятных условиях. Жара ухудшает ситуацию.

— Сейчас аномально опасный сезон для гаджетов, — сказал Рябинин.

Летом дополнительным фактором снижения живучести техники становится использование на пляже. Риск потерять смартфон возрастает. Эксперт выделил несколько факторов: вода, песок, прямые солнечные лучи, угроза кражи телефона.

Снизить риск поломки поможет рецепт времён конца СССР, когда люди убирали пульты от телевизоров в прозрачные пакеты. Специалист рекомендует предусмотреть специальный пакет или сумку для гаджетов, которая будет редко открываться на пляже.