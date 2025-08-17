В России начались продажи Toyota Land Cruiser Prado 250 с 4,0-литровым мотором

В Самару к одному из российских дистрибьюторов прибыл новый Land Cruiser Prado 250 2025 модельного года. Автомобиль оснащён бензиновым мотором V6 объёмом 4,0 литра мощностью 228 л. с. Этот двигатель не отличается высокой производительностью, но хорошо известен своей надёжностью и неприхотливостью, пишет «За рулём».

Цена бензиновой версии оказалась ниже, чем у дизельного варианта с 2,8-литровым мотором, стоимость которого ранее достигала 10,3 млн рублей.

У самарского дилера внедорожник представлен в комплектации LX. В неё входят адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, контроль движения по полосе, камеры кругового обзора, светодиодная оптика, дистанционный запуск двигателя, комбинированная обивка салона, климат-контроль и мультимедийный комплекс с большим экраном.

Атмосферный V6 работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Средний расход топлива составляет 9–10 л на 100 км.

В России предлагается в продаже новый Toyota Land Cruiser Prado 2025 модельного года по цене 9,59 млн рублей, сообщает издание SPEEDME.RU.