Новый короткий номер экстренной помощи хотят ввести в России

В России рассматривается возможность создания единого короткого номера 124 для оперативного предоставления экстренной психологической помощи детям и родителям. Инициативу поддержал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Планируется развивать сеть социальных служб по всей России. Также хотят расширять возможности семейных многофункциональных центров (МФЦ) для оказания оперативной помощи семьям с детьми по принципу «одного окна».

Создание единого номера для обращения за экстренной психологической помощью сделает ее более доступной и оперативной.