В России изменились правила погашения кредитной задолженности

С 1 июля в России вступили в силу новые правила погашения задолженности по потребительским кредитам, что обещает упростить жизнь заемщикам, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Однако, по мнению Александра Цыганова, руководителя департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ, эти меры действенны, но все же недостаточны.

Теперь, если заемщик не может выполнить все свои финансовые обязательства перед банком, внесенные средства в первую очередь направляются на погашение процентов и основной суммы займа. Только после этого, если остаток средств позволяет, осуществляется выплата штрафов и неустоек.

«Эти изменения облегчат жизнь заемщикам, — уверен Цыганов. — Если бы в первую очередь учитывались штрафы и пени, обязательства накапливались бы как снежный ком, не снижая кредитной нагрузки, даже при наличии каких-то выплат. Перенос выплат долгов, генерирующих наибольшие потери, на последний план поможет людям справляться со своими финансовыми обязательствами».

Из-за старого порядка выплаты неустойки занимали значительные средства заемщиков, что приводило к увеличению объема просрочек, поскольку на текущие платежи просто не оставалось денег. Теперь ситуация изменится.

Потребность в дальнейших мерах

Эти изменения являются полезными, но не исчерпывающими, считает Цыганов. Он отмечает, что необходимо изменить парадигму банковского бизнеса. Кредитные организации не должны стремиться к максимальной прибыли за счет заемщиков. Например, кредит с лояльной ставкой в 10-15% при просрочке в один день не должен превращаться в займ с 30% ставкой и существенными штрафами.

Для этого необходимо ограничить возможность кредитных организаций взимать чрезмерные штрафы, что заставит банки более тщательно подходить к вопросам кредитования.