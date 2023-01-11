В России хотят запретить неоправданные ветеринарные операции

В Государственную Думу направлен второй вариант проекта закона, который не допускает калечащих кошачьи лапы операций.

Предлагается запретить хирургические операции животным, которые меняют их физиологию и не нужны по ветеринарным показаниям. Стерилизации и некоторых других процедур нововведение не коснётся. Законопроект внесли в Госдуму московские парламентарии, – пишет «Парламентская газета». В нижней палате российского парламента согласились с концепцией, но планируют проанализировать предлагаемые механизмы.

Некоторые ветклиники проводят калечащие животных операции. Речь идёт, в частности, об удалении кошкам когтей вместе с когтевыми фалангами либо сухожилиями, отвечающие за выпуск когтей – онихэктомия и тендонэктомия («мягкие лапки»). В некоторых случаях для таких операций имеются ветеринарные показания – например, при запущенной грибковой болезни, поражениях когтевой фаланги с рисками ампутации всего пальца, вросших когтей. Однако сотни клиник предлагают операции «мягкие лапки» как косметические, вводя в заблуждение владельцев относительно последствий, – сказано в пояснительной записке к документу.

Сейчас закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает только оперировать питомцев без анестезии. Нововведение дополняет эту норму запретом хирургических процедур на животных без ветеринарных показаний. Правило будет действовать по всей России. Однако к жестокому обращению не будут относиться стерилизация, кастрация и «принятие мер по сохранению типичных признаков породы животного».

Первый вариант законопроекты депутаты Мосгордумы внесли в марте 2021 года, однако он получил отрицательный отзыв правительства. Там отметили, что некоторые понятия не соответствуют ветеринарному законодательству. На доработке проекта настоял первый зампред председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

От варварских операций страдают и собаки, которым подрезают голосовые связки, чтобы не слушать звонкий лай.

Новый вариант законопроекта обсудят с профильными ведомствами. Корректировки в законопроект отправлены в Госдуму, – сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.