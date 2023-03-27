В России число застрахованных по ДМС снизилось на 5 млн

После увеличения числа застрахованных по ДМС в 2021 году на 7,9 млн., в прошлом году показатель сократился на 5 млн. человек. Основное снижение пришлось на корпоративных клиентов — на 5,6 млн., следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия».



Несмотря на такую динамику, объем взносов по таким полисам вырос на 6,9%, до 213,7 млрд рублей. Это связано с удорожанием медуслуг, импортных лекарств и оборудования в условиях их дефицита, сказано в материалах ЦБ.



Расценки в клиниках за год увеличились примерно на 15-20%, а средняя стоимость покрытия — на 10-15%, сообщила управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.



Крупнейшие игроки не зафиксировали снижения числа застрахованных по ДМС, однако подтвердили такую тенденцию в целом по рынку. Это связано с уходом иностранных компаний из России, они считали подобные полисы обязательной частью социального пакета для сотрудников, причем покупали довольно дорогие программы, объяснила главный андеррайтер по личным видам страхования компании «Абсолют Страхование» Ольга Румянцева. Приходящие им на смену российские собственники либо удешевляют защиту, либо отказываются от нее вовсе.



Другая причина — уменьшение количества тревел-полисов для поездок за границу на фоне санкционных ограничений на перелеты и роста цен, отметил сооснователь медицинского сервиса BestDoctor Марк Саневич.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Здоровая экономия: число застрахованных по ДМС в России снизилось на 5 млн