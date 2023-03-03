В РНПК наградили победителей и призеров научно-технической конференции

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») наградила победителей и призёров региональной научно-технической конференции молодых специалистов. Мероприятие проходит уже 22-й раз, участие в нём приняли 44 работника предприятия с 37 собственными научно-техническими разработками.

Оценивало проекты молодёжи руководство Рязанской НПК и главные специалисты предприятия. На их суд были представлены доклады по следующим направлениям: технология нефтегазопереработки, оборудование нефтегазопереработки, метрология и контроль качества, промышленная энергетика, экология, труд, юриспруденция, персонал, экономика и финансы, информационные технологии и автоматизация производств. Докладчики изложили суть своих разработок, также им предстояло убедить членов жюри в их эффективности. Традиционно больше всего разработок было представлено по теме «Технология и оборудование нефтегазопереработки».

С приветственным словом к участникам конференции обратился директор предприятия Сергей Михайлов. Он отметил, что для многих это мероприятие может стать началом большого и яркого старта в карьере:

– Рад, что к нам на завод приходит молодёжь с активной позицией. Рассчитываю, что вы всегда будет ориентироваться на амбициозные цели и искать решения для их воплощения, что позволит и дальше эффективно работать на благо общего дела, – сказал Михайлов.

Научно-техническая конференция – уникальная площадка для молодых работников компании, способствующая развитию их профессиональных компетенций, повышению мотивации и вовлечению в инновационную исследовательскую деятельность. Представленные на конференции разработки имеют, как правило, высокое практическое значение и внедряются на предприятии.

Победители, призёры и номинанты теперь представят завод на следующем этапе конференции – кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть», которая пройдёт в мае на базе Рязанской НПК. Кроме того, они получат денежные премии.