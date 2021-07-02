В РНПК доставили новое оборудование для газофракционирующей установки

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В Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию доставили крупнотоннажное оборудование для газофракционирующей установки (ГФУ). Оборудование изготовили на ведущих российских предприятиях.

Размеры колонны составили 30 метров в высоту, 1,6 метров в диаметре. Масса оборудования приравнивается к 31 тонне.

— Новая установка будет производить бытовой сжиженный газ, изобутан, бутан, газовый бензин, очищенный сухой газ. ГФУ позволяет значительно снизить воздействие на атмосферный воздух за счет полезного использования побочных продуктов – образующихся в процессе нефтепереработки газов, — рассказали в РНПК.

Для увеличения объемов переработки, повышения экологической и промышленной безопасности на предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа. Благодаря этому РНПК производит бензин с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами («Евро 6», АИ-100, низкосернистое судовое топливо).

Применение цифровых технологий позволило автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на девяти основных технологических установках предприятия.

«Роснефть» реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ. С начала реализации программы уже инвестировано более 900 млрд рублей, построены и реконструированы 23 основные установки и комплекса нефтепереработки, что позволило компании существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

После сборки и проверки всех систем колонны будет выполнен ее монтаж.