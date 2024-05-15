В Ряжском районе произошло смертельное ДТП

В Ряжском районе, на 312-ом километре автодороги Р-22 «Каспий», произошла смертельная авария. Об этом сообщает Телеграмм-канал Госавтоинспекции Рязанской области.

Авария случилась 15 мая примерно в 14:50. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. За рулем «Мерседес Бенца» находился 58-летний саратовец, а автомобилем «Киа Сид» управлял 32-летний житель Тамбовской области.

58-летний водитель умер на месте происшествия. скончался на месте ДТП. 25-летняя пассажирка «Киа Сид» получила травмы и попала в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.