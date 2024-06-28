В Ряжском районе местный житель забил до смерти знакомого во время рыбалки

В Ряжском районе произошла трагедия. Во время рыбалки до смерти избили 54-летнего мужчину, сообщили ИД «Пресса» В Скопинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Рязанской области.

Всё случилось 27 июня около села Нагорное. Там на берегу Рановы расположилась компания рыбаков. Ночью двое мужчин поссорились. По версии следствия, 29-летний рыбак несколько раз ударил 54-летнего знакомого руками по голове. Тот потерял сознание, его привезли в межрайонный медцентр. Как итог — врач констатировали смерть пострадавшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 29-летнему жителю Ряжска грозит до 15 лет лишения свободы.