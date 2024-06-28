Пятница, 28 июня, 2024

В Ряжском районе местный житель забил до смерти знакомого во время рыбалки

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от pvproductions на Freepik

В Ряжском районе произошла трагедия. Во время рыбалки до смерти избили 54-летнего мужчину, сообщили ИД «Пресса» В Скопинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Рязанской области.

Всё случилось 27 июня около села Нагорное. Там на берегу Рановы расположилась компания рыбаков. Ночью двое мужчин поссорились. По версии следствия, 29-летний рыбак несколько раз ударил 54-летнего знакомого руками по голове. Тот потерял сознание, его привезли в межрайонный медцентр. Как итог — врач констатировали смерть пострадавшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 29-летнему жителю Ряжска грозит до 15 лет лишения свободы.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На Землю обрушилась очень сильная магнитная буря класса G4

В Рязани прошел субботник на могиле писательницы Софьи Хвощинской

В Рязани мужчина в автобусе угрожал пассажирам терактом

В ночь с 28 на 29 июня рязанцы могут увидеть северное сияние

С 1 июля в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов

СК обнародовал обстоятельства пропажи на Солдатском пруду 15-летней рязанки

Сигнал пожарной тревоги прозвучал в ТРЦ «М5 Молл»

Ушёл из жизни сотрудник Рязанского Политеха Валерий Анищенко

Состоялась выставка проектов «Изобретено на Рязанской земле»

В рязанской налоговой рассказали о новых сервисах и возможностях для плательщиков

В рязанском пруду ищут 15-летнюю девушку

Под Солотчей обнаружили самого эффективного врага непарного шелкопряда

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

На Землю обрушилась очень сильная магнитная буря класса G4

Новости Рязани
Магнитная буря продлится всю ночь.

В Рязани прошел субботник на могиле писательницы Софьи Хвощинской

Акценты
Софья - одна из трех выдающихся сестер - писательниц XIX века, рожденных на рязанской земле.

В Рязани мужчина в автобусе угрожал пассажирам терактом

Новости Рязани
Незнакомец кричал, что "достанет пистолет и будет стрелять".

В ночь с 28 на 29 июня рязанцы могут увидеть северное сияние

Новости Рязани
Прямо сейчас на планете Земля идет умеренная геомагнитная буря, которая может привести к наблюдению северного сияния.

С 1 июля в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов

Новости Рязани
Причина изменений - проведение ремонтно-путевых работ на нескольких участков.