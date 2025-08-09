Суббота, 9 августа, 2025
19.6 C
Рязань
Происшествия

В Ряжске мужчина угрожал зарезать свою мать кухонным ножом из-за денег на алкоголь

Анастасия Мериакри
Image by KamranAydinov on Freepik

В Ряжске мужчина угрожал зарезать свою мать. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отдел полиции обратилась женщина 51 года, она сообщила, что нетрезвый сын угрожает зарезать ее кухонным ножом. На место выехали сотрудники полиции. Они изъяли нож и забрали 33-летнего мужчину в отдел полиции.

По предварительной информации, житель Ряжска в последнее время нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз попросил у матери деньги на алкоголь, пенсионерка ответила отказом и упрекнула сына в неподобающем поведении. Чтобы напугать мать и получить финансовые средства, злоумышленник взял кухонный нож и пригрозил зарезать женщину. Пенсионерка, испугавшись за свою жизнь, выбежала на улицу и позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.

Последние новости

Общество

Ход ремонтных работ оценили в детском саду в Полянах, в школах в поселке Варские и селе Дядьково

В селе Дядьково началось строительство второй очереди школы на 1050 мест. Завершены геодезические работы, подрядчик занимается вертикальной планировкой и снятием плодородного грунта.
Погода

Ночью — дождь, днём — без осадков: погода в Рязанской области на 10 августа

Ночью на территории Рязанской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Днем — без осадков.
Происшествия

Два украинских беспилотника сбили над Рязанской областью днём 9 августа

В период с 12:00 до 15:30 дежурными средствами ПВО уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории РФ.
Экономика и бизнес

Делегация Рязанской области участвует в Международном форуме по развитию беспилотных систем

В рамках проектно-образовательного интенсива обсуждаются механизмы дронификации экономики, тестируются технологические решения, прорабатываются инвестиционные модели в сфере БАС. Команды участвуют в инженерных соревнованиях, презентуют прототипы и предлагают прикладные решения для внедрения в ключевые отрасли.
Общество

Рязань и Сараи получат денежные средства на переселение граждан из аварийного жилья

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилья выделены из областного бюджета. Их получат Рязань и посёлок Сараи.
Гордума

В ходе ремонта подземного перехода у ТЦ «Барс» выявлены существенные недостатки

Как пояснил представитель подрядной организации, на сегодняшний день работы выполнены на 80%. Завершается монтаж новых навесов, обустраиваются ограждения, устанавливаются камеры видеонаблюдения, ведется реставрация 12 панно советского периода из керамической плитки со стилизованными изображениями видов Рязани.
Культура и события

Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» проходит в Рязанской области

Гости могут принять участие в русских народных забавах, поиграть в средневековые настольные игры, лото, собрать археологические пазлы. Предлагается попробовать написать металлическим писалом по вощеной дощечке.
Происшествия

Николаю Любимову продлили арест

Решение суда вступит в силу 12 августа.