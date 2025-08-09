В Ряжске мужчина угрожал зарезать свою мать кухонным ножом из-за денег на алкоголь

В Ряжске мужчина угрожал зарезать свою мать. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отдел полиции обратилась женщина 51 года, она сообщила, что нетрезвый сын угрожает зарезать ее кухонным ножом. На место выехали сотрудники полиции. Они изъяли нож и забрали 33-летнего мужчину в отдел полиции.

По предварительной информации, житель Ряжска в последнее время нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз попросил у матери деньги на алкоголь, пенсионерка ответила отказом и упрекнула сына в неподобающем поведении. Чтобы напугать мать и получить финансовые средства, злоумышленник взял кухонный нож и пригрозил зарезать женщину. Пенсионерка, испугавшись за свою жизнь, выбежала на улицу и позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.