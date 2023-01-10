В Ряжске обнаружили труп мужчины, который мог скончаться от переохлаждения

9 января на улице Горького в Ряжске обнаружили труп мужчины. Есть вероятность, что мужчина мог скончаться от переохлаждения, пишет издательства «Пресса».

Труп 41-летнего местного жителя обнаружили приблизительно в 15.35 у дома номер 6. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

По имеющимся данным, мужчина официально не работал, выпивал, вёл асоциальный образ жизни. Ранее погибшего привлекали к уголовной ответственности.

Полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины.