В Ряжске обнаружили труп мужчины, который мог скончаться от переохлаждения

9 января на улице Горького в Ряжске обнаружили труп мужчины. Есть вероятность, что мужчина мог скончаться от переохлаждения, пишет издательства «Пресса».
Труп 41-летнего местного жителя обнаружили приблизительно в 15.35 у дома номер 6. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
По имеющимся данным, мужчина официально не работал, выпивал, вёл асоциальный образ жизни. Ранее погибшего привлекали к уголовной ответственности.
Полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины.
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