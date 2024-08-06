Вторник, 6 августа, 2024

В РязГМУ открылись профильные «Университетские смены»

Автор: 7info 2

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Рязанский медицинский вуз принимает этот масштабный федеральный проект уже во второй раз. «Университетские смены» дают возможность школьникам познакомиться с ведущими российскими вузами, совершить погружение в студенческую жизнь, определиться с будущей профессией.

До 14 августа РязГМУ будет образовательной площадкой для 64 школьников, заинтересованных в профильном изучении медицины. Это ребята в возрасте от 14 до 17 лет, которые приехали в Рязань из 29 субъектов страны. Чтобы участвовать в «Университетских сменах», они прошли специальный отбор. Для сменовцев приготовлена насыщенная программа, включающая в себя знакомство с вузом и регионом, теоретические и практические занятия по анатомии, физиологии, биологии и химии, оказанию первой медпомощи, познавательные экскурсии.

Тожественное открытие «Университетских смен» прошло на площадке перед медико-профилактическим корпусом РязГМУ. Ребят приветствовали почетные гости: министр образования региона Ольга Щетинкина, председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев, руководитель регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева, командир регионального штаба Российских студотрядов Дмитрий Босиков.

– Вы будущее нашей медицины. Желаю, чтобы смена стала для вас отличной мотивацией к освоению медицинской профессии, постоянному совершенствованию в ней, – сказал, обращаясь к ребятам ректор РязГМУ Роман Калинин.

На торжественной линейке четыре отряда представили себя. Их вожатыми стали представители двух педагогических студотрядов РязГМУ. В финале по традиции гости, вожатые и участники «Университетских смен» спели песню в орлятском кругу.

А первой активностью для участников «Университетских смен» в РязГМУ стала «Классная встреча» с ректором университета, доктором медицинских наук, профессором Романом Калининым. Руководитель вуза рассказал об интересных случаях из своей медицинской практики, подходах к общению с пациентами, роли физкультуры в жизни врача.

В РязГМУ открылись профильные «Университетские смены»
В РязГМУ открылись профильные «Университетские смены»

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