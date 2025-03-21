В Рязанскую область возвращается снег

ГУ МЧС России по Рязанской области публикует прогноз погоды на субботу, 22 марта. Синоптики не исключают в этот день возвращение в регион осадков в виде снега.

Согласно прогнозу, ожидается облачный день с прояснениями. В отдельных районах обещают осадки в виде дождя и снега. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Передают северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 11 м/с. Ночью столбики термометров будут колебаться от -3 до +2 градусов. Днём, как обещают метеорологи, ожидается стабильный «плюс». Колебаться температура будет +2 до +7.