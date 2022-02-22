В Рязанскую область направлен поезд с эвакуированными жителями Донбасса

В Рязанскую область выехал пассажирский железнодорожный состав с жителями Донбасса, сообщила оперативная группа регионального правительства.

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В поезде более 700 человек, в том числе дети, пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Прибывшие будут зарегистрированы, расселены в пунктах временного размещения. Все пройдут медицинский осмотр, экспресс-тестирование на коронавирус.

Пункты временного размещения подготовлены с соблюдением противоэпидемических требований, оснащены видеокамерами. Организовано предоставление горячего питания, предметов первой необходимости.