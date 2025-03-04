В Рязанскую область идет весна: в выходные температура воздуха достигнет +8°С 

В выходные в Рязанскую область придет весна. Об этом сообщает метеоролог Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Дневные температуры 8 и 9 марта могут достигнуть +8 градусов, а местами и выше. Временами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Вообще, так бывает, но, повторюсь, климатически март в наших краях — зимний месяц, и до его конца вероятность морозов и снегопадов остается. Впрочем, как и в апреле. Наслаждайтесь, но не обольщайтесь теплом», — отмечается в посте.