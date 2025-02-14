В рязанском загсе участник СВО женился на девушке, которую долго завоёвывал

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать истории молодожёнов. Очередной свадебной истории поделилась на своей странице ВКонтакте руководитель ведомства Елена Сорокина.

Герои истории – Валерий и Полина. Валерий родом из Кабардино-Балкарии, Полина – рязанка. Они познакомились в Сети, Валерий первый написал Полине, правда, она не была склонна к общению.

— Собственно отношения молодых людей начались, когда Валерий, участник СВО, приехал в Рязань и поступил в десантное училище, — рассказывает Елена Сорокина.

У пары не было возможности долго общаться, гулять, ходить на свидания. Не позволяла учёба Валерия. Свою избранницу ему пришлось долго завоёвывать, Валерий дарил девушке много цветов. Как признаётся мужчина, он понял, что Полин – его человек, поэтому действовал решительно.

Реклама

Поздравление девушке Валерий сделал в новогоднюю ночь.