В рязанском ТРЦ «Марко Молл» пройдет квест по мотивам легендарного телесериала

Субботний день в «Марко Молл» будет однозначно особенным. Здесь соберутся самые отчаянные игроки, готовые пройти все испытания квеста, созданного по мотивам «Игры в кальмара».

Логика, концентрация, стратегическое мышление, быстрота реакции и удача — чтобы добраться до финала с наименьшими потерями эти навыки героям «игры» пригодятся на все 100. Как и группа поддержки, готовая поднять моральный дух участников и помочь преодолеть сложнейшие раунды. Узнаваемый саундтрек Чон Джэ Иля, элементы сериальной истории, костюмы — все будет максимально приближено к первоисточнику, как и смысл квеста, высказанный сериальным игроком под номером 001: «Делать что-то всегда веселее, чем просто смотреть».

А делать игрокам придется многое. Вот только часть раундов, которые предстоят преодолеть:

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«Тише едешь — дальше будешь»,

Перетягивание каната,

Игра с камнями — конгинори,

Прохождение стеклянного моста.

Поделиться эмоциями с друзьями герои квеста «Марко Молл» смогут за чашечкой освежающего «бабл-ти».

«Игра в кальмара», суббота, 19 апреля, начало: 14.30, вход свободный, 0+.