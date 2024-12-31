В рязанском ТРЦ «Марко Молл» открылась комната матери и ребенка и детское пространство

В ТРЦ «Марко Молл» в Рязани открылась новая опция комфорта — комната матери и ребёнка. Это удобное пространство создано специально для мам с маленькими детьми и предлагает всё необходимое для комфортного пребывания.
Здесь оборудованы:
- пеленальный стол: идеальное место для смены подгузников и переодевания малыша,
- стульчик для малышей: комфортное место для кормления ребенка,
- санузел,
- в ближайшее время здесь появится микроволновка: удобный способ быстро подогреть смеси или еду для малышей.
Это первое подобное пространство для мам, открытое в торгово-развлекательном центре города.
Комната матери и ребенка расположена в помещении у входа №2.
А для маленьких гостей накануне новогодних праздников в «Марко Молл» появилась ещё одна игровая территория, которая обязательно станет любимым местом для детей.
В атриуме у магазина «Котофей» уже работают горки, интерактивный сундук, стол с головоломками, бизиборды и настоящий детский штурвал для юных путешественников.
Здесь маленькие гости ТРЦ смогут играть и общаться со сверстниками, а также развиваться и узнавать много нового—идеальное место для проведения досуга весело и с пользой.
Новое игровое пространство открылось в преддверии больших праздничных выходных, к которым «Марко Молл» подготовил нескучную тематическую программу. А это 7 праздничных историй, которые непременно стоит посетить семьям с детьми:
2 января в 14:30 — Колесо Фортуны-25,
3 января в 14:30 — Новогодние приключения домовенка Кузи,
4 января в 14:30 — Алиса в стране чудес,
5 января в 14:30 — Непослушная снежинка,
7 января в 12:00 — Рождественская история.
Это волшебные истории, веселые конкурсы, сладкие подарки и встречи с главным новогодним Волшебником.
Вход на все детские мероприятия в «Марко Молл» традиционно свободный.
А ещё новогодний «Марко Молл» – это прогулки по изумительно оформленным галереям центра, в каждом атриуме которого размещены яркие новогодние арт-объекты и инсталляции, отмеченные городом, как лучшее праздничное оформление среди рязанских ТРЦ.