В рязанском ТРЦ «Марко Молл» открылась комната матери и ребенка и детское пространство

В ТРЦ «Марко Молл» в Рязани открылась новая опция комфорта — комната матери и ребёнка. Это удобное пространство создано специально для мам с маленькими детьми и предлагает всё необходимое для комфортного пребывания.

Здесь оборудованы:

пеленальный стол: идеальное место для смены подгузников и переодевания малыша,

стульчик для малышей: комфортное место для кормления ребенка,

санузел,

в ближайшее время здесь появится микроволновка: удобный способ быстро подогреть смеси или еду для малышей.

Это первое подобное пространство для мам, открытое в торгово-развлекательном центре города.

Комната матери и ребенка расположена в помещении у входа №2.

А для маленьких гостей накануне новогодних праздников в «Марко Молл» появилась ещё одна игровая территория, которая обязательно станет любимым местом для детей.

В атриуме у магазина «Котофей» уже работают горки, интерактивный сундук, стол с головоломками, бизиборды и настоящий детский штурвал для юных путешественников.

Здесь маленькие гости ТРЦ смогут играть и общаться со сверстниками, а также развиваться и узнавать много нового—идеальное место для проведения досуга весело и с пользой.

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Новое игровое пространство открылось в преддверии больших праздничных выходных, к которым «Марко Молл» подготовил нескучную тематическую программу. А это 7 праздничных историй, которые непременно стоит посетить семьям с детьми:

2 января в 14:30 — Колесо Фортуны-25,

3 января в 14:30 — Новогодние приключения домовенка Кузи,

4 января в 14:30 — Алиса в стране чудес,

5 января в 14:30 — Непослушная снежинка,

7 января в 12:00 — Рождественская история.

Это волшебные истории, веселые конкурсы, сладкие подарки и встречи с главным новогодним Волшебником.

Вход на все детские мероприятия в «Марко Молл» традиционно свободный.

А ещё новогодний «Марко Молл» – это прогулки по изумительно оформленным галереям центра, в каждом атриуме которого размещены яркие новогодние арт-объекты и инсталляции, отмеченные городом, как лучшее праздничное оформление среди рязанских ТРЦ.