19.4 C
Рязань
Воскресенье, 24 апреля, 2022

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» сработала пожарная сигнализация

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» сработала пожарная сигнализация

7info

Днём 24 апреля в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани сработала пожарная сигнализация, посетителей, персонал попросили покинуть торговый центр.

- Реклама -

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, тревога оказалась ложной.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяХоккеисты «Рязани-ВДВ» сравняли счёт в финальной серии
Комментарии для сайта Cackle