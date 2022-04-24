В рязанском ТРЦ «М5 Молл» сработала пожарная сигнализация

Днём 24 апреля в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани сработала пожарная сигнализация, посетителей, персонал попросили покинуть торговый центр.
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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, тревога оказалась ложной.
Днём 24 апреля в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани сработала пожарная сигнализация, посетителей, персонал попросили покинуть торговый центр.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, тревога оказалась ложной.
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