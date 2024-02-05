Понедельник, 5 февраля, 2024
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В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открыли ещё два новых магазина

7info
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Рязанский «М5 Молл» продолжает радовать своих гостей новыми открытиями. В феврале в ТРЦ начали работы два магазина: профессиональной косметики Estel и магазин женской одежды Ailin.

Estel – единственный в Рязани монобрендовый магазин одной из самых популярных российских марок косметики и парфюмерии. Здесь найдется все для заботы о волосах и коже, стайлинга для стильных преображений, а также создания и сохранения красивого оттенка волос.  Estel дарит в феврале бонус для своих покупателей: скидки, подарки и двойные баллы по программе лояльности ждут гостей нового магазина «М5 Молл» в течение всего месяца.

Монобрендовый магазин Estel расположен рядом с фудкортом, напротив магазина Liminta.

Среди февральских приобретений «М5 Молл» – магазин повседневной женской одежды и аксессуаров Ailin. Ассортимент магазина Ailin –одежда на каждый день: юбки и кофточки, свитера, брюки, блузки, джинсы, толстовки, пиджаки и финальный акцент любого образа – стильная сумочка. Вся одежда, представленная в новом магазине, произведена на фабриках Турции и Китая.  А соотношение цены и качества позволит покупательницам Ailin приобрести одежду добротного качества не в ущерб собственному бюджету.

 Ailin находится рядом с магазином Lee, Mustang, Wrangler, вход №6.

Время работы новых магазинов «М5 Молл»: 10:00 до 22:00.

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открыли ещё два новых магазина
В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открыли ещё два новых магазина
В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открыли ещё два новых магазина

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

erid: 2VtzqvcvkP1

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