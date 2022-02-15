 В Рязанском театре драмы традиционно готовятся порадовать  зрителя мартовской премьерой

Для театралов уже привычно, что в первую неделю весны в Рязанском театре драмы «дают премьерные показы», которые являются «вишенкой на торте» прекрасных праздников, когда в воздухе пахнет мимозой, а всё мужское население, как по взмаху волшебной палочки, превращается в угодливых джентльменов.

2022 год, несмотря на все запреты и ограничения, не станет исключением. Ура! Ликуйте любители театра, ликуйте любители кофе, бариста и любители культурного досуга. На этот раз для вас готовится спектакль про любовь и кофе.

«6 утра, американо» — пьеса, которая будет понятна и близка всем. Любви все возрасты покорны, поэтому мы смело рекомендуем приходить в театр и подросткам и людям серебряного возраста.

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В основе комедии молодого белорусского драматурга Влады Ольховской история, на первый взгляд, обычной семьи…

Истеричный муж, жена с сестрой и мамой в придачу, двое общих детей, а также чудокаватый дед-садовод ведут вполне себе размеренную жизнь, в которую в один момент вихрем врывается мужчина, которого не ждали…. Оказывается, что он не незваный гость, а хозяин дома, да ещё и законный супруг добропорядочной жены другого.

Сделать этот круговорот одновременно смешным и философским, а ещё и вкусным, наполненным ароматом кофе, решил режиссёр Олег Лабозин.

Накануне премьеры мы пообщались с ним и узнали, почему вот уже 2 года кофе является неотъемлемой частью его жизни.

— Добрый день, Олег. Вы режиссируете спектакль по пьесе молодого белорусского режиссера Влады Ольховской ««6 утра, американо». Такая история могла произойти в Рязани?

— Такая история могла запросто произойти в Рязани. Человек из «неоткуда», а наш герой приезжает из Америки, может внезапно появиться в любой семье. Об этом написано много пьес и книг. А вот как дальше будут раскручиваться события, зависит от людей, к которым он вернулся. В нашем случае сюжет получается и комическим и трагическим одновременно.

— Как вам работается с рязанской труппой. Спектакль уже склеился или пока идёт процесс?

— Работается. Приходим каждый день и работаем. Склеиваем. Осталось развести три сцены, и начнём шлифовать, уточнять, чистить.

— Репетиции начинаются в 6 утра с американо?

— Нет. Мы жалеем артистов и себя. Я сам сова и считаю, что в нашей профессии утро для того, чтобы спать.

Начинаем в 11 утра, но с американо. Я, во всяком случае, точно. Раньше прохладно относился к кофе, но с недавнего времени очень увлекся. Купил турку, варю, как только глаза открыл, жена тоже полюбила это дело. В спектакле будет много разного кофе. Целая сцена посвящена этому напитку и его разновидностям, о которых я даже не знал, пока не прочитал пьесу.

— Почему зритель должен прийти в театр и увидеть спектакль?

— Весна и любовь, что может быть лучше. История об этом. Хочется подарить зрителям ощущение праздника, счастья. Хочется, чтобы после спектакля вы непременно заглянули в кофейню, заказали, возможно, непривычный, но новый вкус кофе и открыли для себя страницу на которой написано, что всё будет хорошо.