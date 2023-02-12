Воскресенье, 12 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском регионе 12 февраля ожидаются метель и снежные заносы

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В воскресенье, 12 февраля, в Рязанской области ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра порывами 12-17 м/с. На дорогах снежные заносы и гололедица.

Метеопредупреждение выпустил региональный главк МЧС.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности. Нельзя стоять под рекламными конструкциями, линиями электропередачи, крышами домов и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

В регионе ожидаются облачная погода и гололёд. Ветер будет дуть южный, с переходом на северный 6-11 м/с. Днём столбики термометров покажут от нуля до минус 5 градусов.

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