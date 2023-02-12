В Рязанском районе выставлена на продажу почти готовая база отдыха

В Заборьевском сельском поселении продаётся на 80% готовый бизнес по аренде домов в лесу. Объявление появилось на Avito.

Участок 2 гектара земли находится в собственности. На нём располагаются 8 домов-шалашей «под расстановку мебели», 75 квадратных метров для размещения 6 гостей. На территории закладывается здание администрации и стартует благоустройство территории. База может расшириться до 30 домов, на территории планируются детская площадка, бани и другая инфраструктура.

База отдыха находится недалеко от курортного посёлка Солотча на популярном туристическом маршруте «Тропа Паустовского». Участок отнесён к территориальной зоне Р-7 «Зона размещения объектов туристического назначения». Дорога асфальтирована, есть электричество 300 кВт.