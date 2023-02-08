Фонд «Мамино сердце» организует детский спортивный праздник «Лыжня здоровья»

В посёлке Варские на биатлонном комплексе «Алмаз» 21 февраля состоится детский спортивный праздник «Лыжня здоровья». Проект организован для детей с основной группой здоровья и детей-инвалидов.

Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы заслуженного мастера спорта, двукратной чемпионки Паралимпийских игр в Сочи Светланы Коноваловой пройдёт 21 февраля в 9 часов.

На данный момент поступило 120 заявок на участие в гонке, общий лимит заявок — 250. Все участники получат памятные подарки.

Мероприятие приурочено к 23 февраля и Масленичной неделе. 22 февраля победители гонки примут участие в праздничном гастрономическом мастер-классе. Шеф-повар поделится традиционными кулинарными рецептами блинов Рязанской области.

Специальными гостями праздника станут олимпийские и паралимпийские чемпионы. Они проведут мастер-класс по лыжным гонкам для участников, завершивших выступление, а также для взрослых.

Соорганизаторами мероприятия выступают БФ «Мамино сердце», Фонд поддержки инвалидов «Единая страна», Биатлонный комплекс «Алмаз» и Рязанская областная федерация лыжных гонок.

Мероприятие пройдёт в рамках партнёрского соглашения БФ «Мамино сердце» с Фондом «Единая страна» в рамкам пропаганды здорового образа жизни и поддержки детей-инвалидов. План совместных проектов выстроен на 2023-2024 годы.

Возрастное ограничение 6+