Среда, 11 сентября, 2024

В Рязанском перинатальном центре родоразрешили пациентку с тазовым предлежанием плода

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

В Рязанском перинатальном центре успешно приняли роды у женщины с тазовым предлежанием плода. Об этом сообщают сотрудники центра на своей странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что по статистике частота тазовых предлежаний плода при доношенном сроке беременности составляет 3-5%. Чем меньше срок, тем чаще малыш лежит головкой вверх. Подобные роды имеют ряд рисков. В данном случае благодаря слаженной работе медперсонала роды прошли благополучно.

Мальчика назвали Даниил. Он родился в доношенный срок с весом 3140 граммов. Он стал вторым ребенком в семье.

Даниил сейчас находится вместе с мамой Олесей. Скоро их выпишут.

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