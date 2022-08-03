В Рязанском музыкальном театре стартует новый сезон

Во вторник, 2 августа, в Рязанском областном музыкальном театре состоялся сбор труппы после летнего отпуска. Директор и художественный руководитель театра Марина Чернышова поздравила собравшихся с началом нового театрального сезона и рассказала о ближайших планах. Она отметила, что предстоящий сезон будет очень ярким, насыщенным и богатым на события.

19-й театральный сезон в Рязанском музыкальном театре стартует 19 августа в 19:00. Он откроется всеми любимой музыкальной комедией В. Баскина «Здравствуйте, я ваша тётя!». Билеты уже в продаже.

В первый же день после отпуска артисты вместе с режиссёром Иваном Китаниным приступили к репетиции музыкального спектакля «Снегурочка» по мотивам одноименной пьесы А.Н. Островского (композиторы Н.А. Римский –Корсаков, П.И Чайковский). Премьера намечена на 22 октября.

В ближайшее время продолжится работа над мюзиклом В. Баскина «Призрак замка Кентервиль». Премьера спектакля по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское приведение» состоится 6 октября. Режиссёром этой постановки выступила Урсула Макарова.

4 ноября Рязанский музыкальный театр ежегодно радует зрителей концертной программой. По словам Марины Чернышовой, в этом сезоне мероприятие пройдёт в новом формате.

Ещё одной премьерой станет концертная программа в честь 235-летия Рязанского Оперного дома, традиции которого и продолжает Рязанский музыкальный театр. Она будет показана в декабре.

К Новому году для юных зрителей театр подготовит добрую волшебную сказку, название которой пока держится в секрете.

В новом сезоне Рязанский музыкальный театр продолжит свою гастрольную деятельность. В ближайших планах – гастроли в Туле.

Марина Чернышова представила коллективу новых сотрудников театра – солиста Станислава Грязнова, аккомпаниатора-концертмейстера Матвея Заикина, артиста оркестра Даниила Слынько, артистку хора Татьяну Слынько и реквизитора Веру Чельцову.

В завершении встречи художественный руководитель театра пожелала всем хорошего настроения и удачи в предстоящем сезоне.