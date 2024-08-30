В Рязанском музыкальном театре состоялся торжественный прием в честь Дня города

30 августа в Рязанском музыкальном театре состоялся торжественный прием в честь 929-летия города Рязани. На церемонию по традиции были приглашены Почетные граждане Рязани, представители семейных династий, общественных объединений, предприятий и организаций. Гостей приветствовали Губернатор региона Павел Малков, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации города Виталий Артемов.

С теплыми словами поздравлений к присутствующим обратился глава администрации города Рязани Виталий Артёмов.

«Сегодня Рязани исполняется 929 лет. Мы гордимся такой солидной цифрой. За ней скрываются века истории — порой тяжелой и невыносимой, порой незабываемой и радостной. Рязань боролась, менялась, преображалась и улучшалась. На нашей Рязанской земле родились и жили великие люди. Каждый из них внес свой вклад в прославление Рязани, так же, как и вы. Вы работаете не только на благо нашего города, но и на благо всего региона. Приятно видеть в этом зале людей, которые из года в год служат примером трудолюбия и верности выбранному делу, достойно решают профессиональные задачи, делают Рязань лучше», — сказал Виталий Артёмов.

На мероприятии отличившимся горожанам вручили правительственные, региональные и муниципальные награды: знаки «За заслуги перед Рязанской областью», «За заслуги перед городом Рязанью», звания «Почетный работник», медали «За заслуги пред Отечеством II степени» и «Луки Крымского», Почетные грамоты администрации города.

За многолетнюю благотворительную, созидательную общественную деятельность, способствующую укреплению авторитета города Рязани в России и за ее пределами «Почетный гражданин города Рязани» присвоено бывшему директору Рязанского института (филиала) Московского государственного машиностроительного университета с 1985 по 2015 год Ивану Григорьевичу Панкову и заслуженному мастеру спорта, члену Общественной организации «Рязанская городская федерация баскетбола» Сергею Юрьевичу Панову.

Приятным подарком для гостей мероприятия стал концерт с участием творческих коллективов и солистов Рязанского музыкального театра, а также коллектива современного танца «20.13» Галины Кобзевой.

Завершился торжественный прием в честь 929-летия города Рязани исполнением музыкальной композиции «Миллионы Русских».