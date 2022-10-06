В рязанском молоке «Амка» нашли кишечную палочку

Роскачество опубликовало данные исследования качества пастеризованного молока.

На данный момент в списке изученных товаров 70 торговых марок (из них 20 самых популярных среди россиян, составляющих 40% от доли рынка, и 50 марок, закупленных в регионах РФ. В список попали два вида продукции, производимой в Рязанской области.

Молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира 3,2%, «Амка» получило рейтинг 2,5 из 5 баллов.

Достоинства продукта: не содержит консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), растительных жиров, пищевая ценность соответствует заявленной, молоко хорошего качества, хорошо профильтровано, свежее, объём соответствует заявленному.

Недостатки: обнаружены кишечная палочка и превышение норм общей обсемененности микроорганизмами, наличие постороннего запаха и горьковатого привкуса.

Молоко не содержит антибиотиков, пестицидов, маркировка полностью достоверна.

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% «Эковакино» получило рейтинг 3.9625 из 5.

Достоинства продукта: безопасно, не содержит консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), растительных жиров, пищевая ценность соответствует заявленной, молоко хорошего качества, хорошо профильтровано, свежее, оптимальная термическая обработка, объём соответствует заявленному.

Недостатки: наличие выраженного привкуса кипячения, жирнокислотный состав не соответствует установленному ГОСТом.

Продукт не содержит антибиотики, пестициды, достоверность маркировки оценивается в 4.875.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram