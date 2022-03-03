В рязанском Лесопарке затопило причал на реке Оке. Фотография появилась в группе «Рыбалка в Рязани» 3 марта.

«А вода прибывает», — отметил автор.

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Подъём уровня воды в Оке фиксируют ещё с февраля.