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Четверг, 3 марта, 2022

В рязанском Лесопарке затопило причал

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В рязанском Лесопарке затопило причал

Александр Ильин
Фото: Рыбалка в Рязани

В рязанском Лесопарке затопило причал на реке Оке. Фотография появилась в группе «Рыбалка в Рязани» 3 марта. 

«А вода прибывает», — отметил автор. 

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Подъём уровня воды в Оке фиксируют ещё с февраля.

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