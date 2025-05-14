В Рязанском лесопарке пройдет праздник для всех, кто мечтает о блестящем будущем

16 мая в Рязанском лесопарке (г. Рязань, Окское шоссе, д. 1Г) состоится настоящий праздник для всех, кто мечтает о блестящем будущем (6+). Более 30 площадок от учебных заведений области соберут вместе, чтобы помочь каждому старшекласснику найти свой путь в жизни.

Время работы фестиваля – с 14:00 до 18:00. За эти четыре часа ребята вместе с родителями и педагогами успеют погрузиться в захватывающий мир профессий, пообщаться с представителями ведущих вузов, колледжей и техникумов региона, принять участие в увлекательных мастер-классах и интерактивных играх от организаций дополнительного образования и других организаций.

Школьники смогут попробовать себя в разных профессиях, получить ответы на все вопросы от экспертов рынка труда, узнать о самых востребованных специальностях и познакомиться со студентами старших курсов, которые расскажут о своей учебе.

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Фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре» проходит в регионе во второй раз и создан специально для тех школьников, которые стоят на пороге важного жизненного выбора. Если ты ищешь свой путь в жизни, хочешь узнать о современных профессиях, планируешь поступление в учебное заведение и мечтаешь об успешной карьере – этот день станет для тебя настоящим открытием!

За один день ты сможешь понять, какая профессия тебе подходит, узнать о стипендиях и льготах при поступлении, получить ценные контакты для дальнейшего общения и погрузиться в атмосферу профессионального роста.

Фестиваль пройдет 16 мая с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Рязань, Окское шоссе, д. 1Г, МАУК г. Рязани «Лесопарк».