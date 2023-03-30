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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере можно обследоваться на видеодерматоскопе

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Фото из группы Министерство здравоохранения Рязанской области ВКонтакте

Специалисты Рязанского кожно-венерологического диспансера проводят обследование на видеодерматоскопе. Уникальное для региона оборудование повышает качество ранней диагностики онкологических заболеваний кожи.

Интегрированная система высокой чёткости для цифровой дерматоскопии и макроизображений – мощное дополнение в диагностике новообразований кожи, – отметили в минздраве Рязанской области.

Видеодерматоскоп имеет единую систему для получения анализа и хранения результатов обследования. Оборудование позволяет получить снимки высокого качества с возможностью увеличения изображения до 100 крат. Сохранённые предыдущие материалы обследования в базе данных даёт возможность наблюдать динамику состояния пациента и выявить изменения в разные периоды времени. Аппарат имеет автоматическую оценку новообразований и возможность картирования всего тела.

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере напоминают, что поводами для обращения к врачу являются изменение цвета или поверхности родинки, её быстрое и несимметричное увеличение, а также выпадение волос на родинке. Также обращаться к специалисту необходимо, если расположение невуса допускает его частое травмирование.

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