В рязанском кардиодиспансере спасли 19-летнюю пациентку на 38-й неделе беременности

Врачи рязанского кардиодиспансера спасли 19-летнюю пациентку с тромбоэмболией легочной артерии на 38-й неделе беременности, пишет ИД «Пресса».

Как рассказали медики, тромбоэмболия может привести к тяжёлым последствиям, в худшем случае — к летальному исходу. Лечение также осложнялось поздним сроком беременности.

В итоге врачи ввели тромболизис, что сохранило жизнь девушке и ребёнку. Роды прошли естественным путем, малыш родился здоровым.

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Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Рязанского кардиодиспансера Дмитрий Косолапов, это первый подобный случай в регионе.