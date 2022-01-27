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Четверг, 27 января, 2022

В рязанском кардиодиспансере спасли 19-летнюю пациентку на 38-й неделе беременности

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В рязанском кардиодиспансере спасли 19-летнюю пациентку на 38-й неделе беременности

Александр Ильин

Врачи рязанского кардиодиспансера спасли 19-летнюю пациентку с тромбоэмболией легочной артерии на 38-й неделе беременности, пишет ИД «Пресса».

Как рассказали медики, тромбоэмболия может привести к тяжёлым последствиям, в худшем случае — к летальному исходу. Лечение также осложнялось поздним сроком беременности. 

В итоге врачи ввели тромболизис, что сохранило жизнь девушке и ребёнку. Роды прошли естественным путем, малыш родился здоровым. 

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Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Рязанского кардиодиспансера Дмитрий Косолапов, это первый подобный случай в регионе.

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