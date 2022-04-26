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Вторник, 26 апреля, 2022

В рязанском кардиодиспансере начали ремонтировать кровлю

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В рязанском кардиодиспансере начали ремонтировать кровлю

Александр Ильин

В рязанском областном кардиологическом диспансере начали ремонтировать кровлю, сообщает пресс-служба Минздрава региона. 

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Общая площадь работ — 3690 кв м. Подрядчики сначала разберут старое покрытие, затем смонтируют новое из металлочерепицы. Также будет установлена пароизоляция, огнезащита,  водосточные трубы. 

Ремонтные работы должны провести в течение 60 дней. Согласно тендеру на портале Госзакупок, цена контракта — 29 149 543,82 рублей

Главный врач кардиодиспансера Александр Данилов отметил, что на сэкономленные при проведении торгов средства планируется поставить новый лифт.

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