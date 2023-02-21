Вторник, 21 февраля, 2023
7info7

В Рязанском художественном музее экспонируется шедевр Винченцо Катена «Святое Семейство»

На главнуюНовости Рязани

Сегодня, в рубрике «День шедевра» поговорим о картине итальянского живописца Винченцо Катена «Святое Семейство», находящейся в постоянной экспозиции Рязанского художественного музея.

Работа не датирована, но мастерство художника, которое выражается в соединении строгой простоты, уравновешенности композиционного построения и внимания к колориту, проявляется удивительным образом.

Сюжет традиционен. На полотне изображена Дева Мария, её супруг Иосиф младенец Иисус и малыш Иоанн Креститель.

 Художник умело вписывает фигуры в прекрасно переданное перспективное воздушное пространство реалистичного пейзажа, представляя умиротворённо возвышенную, и вместе  тем одухотворённую простыми человеческими чувствами сцену.

 Эту работу относят к зрелому периоду творчества живописца.

В Рязанском художественном музее экспонируется шедевр Винченцо Катена «Святое Семейство»
В Рязанском художественном музее экспонируется шедевр Винченцо Катена «Святое Семейство»
В Рязанском художественном музее экспонируется шедевр Винченцо Катена «Святое Семейство»
В Рязанском художественном музее экспонируется шедевр Винченцо Катена «Святое Семейство»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации