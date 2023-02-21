В Рязанском художественном музее экспонируется шедевр Винченцо Катена «Святое Семейство»

Сегодня, в рубрике «День шедевра» поговорим о картине итальянского живописца Винченцо Катена «Святое Семейство», находящейся в постоянной экспозиции Рязанского художественного музея.

Работа не датирована, но мастерство художника, которое выражается в соединении строгой простоты, уравновешенности композиционного построения и внимания к колориту, проявляется удивительным образом.

Сюжет традиционен. На полотне изображена Дева Мария, её супруг Иосиф младенец Иисус и малыш Иоанн Креститель.

Художник умело вписывает фигуры в прекрасно переданное перспективное воздушное пространство реалистичного пейзажа, представляя умиротворённо возвышенную, и вместе тем одухотворённую простыми человеческими чувствами сцену.

Эту работу относят к зрелому периоду творчества живописца.