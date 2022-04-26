В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина прошёл конкурс для абитуриентов «Талант+»

26 апреля в театре «Переход» имени Г.Д. Кириллова Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина состоялся традиционный конкурс для абитуриентов вуза «Талант плюс». Творческий конкурс «Талант плюс» проводится РГУ имени С.А. Есенина с 2020 года при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» и информационной поддержке Рязанского информационного агентства «7 новостей».

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Участниками творческого испытания стали учащиеся средних общеобразовательных школ, колледжей, вузов из 8 регионов Российской Федерации – Москвы, Московской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Тюменской, Сахалинской областей. Абитуриенты представили творческие работы в номинациях: дизайн, инструментальное творчество, вокальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, оригинальный жанр. Победители и призёры конкурса «Талант+» получат пять дополнительных баллов при поступлении в РГУ имени С.А. Есенина. Кроме того, для победителей конкурса «Талант+», поступивших в РГУ имени С.А. Есенина, предусмотрена выплата дополнительной стипендии в течение одного учебного семестра первого курса в размере до 5000 рублей.

Итоги конкурса, а также записи лучших выступлений чуть позже появятся на нашем сайте. Следите за новостями!